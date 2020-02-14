Онищенко заверил, что миру не грозит повальная эпидемия коронавируса

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Повальной эпидемии коронавируса не будет, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Могу поклясться, не знаю, руку в чернильницу опустить, не будет две трети планеты заболевшей. Хватит людей пугать", - сказал Онищенко на пресс-конференции в пятницу. Он отметил, что коронавирус, судя по всему, практически не живет во внешней среде, в отличие от вируса гриппа, который может продержаться до суток без человека.

Онищенко призвал журналистов "не пугать друг друга, не делать сенсаций, не устраивать пляску на костях, а слушать медиков, давать им возможность спокойно докладывать, говорить людям, как себя вести, носить маски или не носить, запрещать ли сборища, какими средствами руки протирать". Он отметил, что в настоящее время в России эти рекомендации актуальны и для профилактики гриппа и сезонных инфекций.

При этом Онищенко порекомендовал носить марлевые повязки и маски независимо от того, есть ли вероятность заразиться коронавирусом. Он также сообщил, что из Китая "можно получать посылки, если вы не заказали змею на завтрак или летучую мышь".

Онищенко прогнозирует, что в ближайшее время вспышка коронавируса в китайской провинции Хубэй будет купирована. "Все нормализуется, пока не вижу никаких мало-мальски объективных предпосылок, чтобы новая вспышка была, если за ним не пойдет новый вирус", - сказал он.

Экс-глава Роспотребнадзора также опроверг мнение, что вирус был искусственно создан. По словам Онищенко, опубликованные данные "не дают оснований это предполагать".

Мнение эпидемиолога из Гонконга

Ранее в феврале видный гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян высказал мнение, что под угрозой заражения новым коронавирусом, если его не удастся взять под контроль, может оказаться две трети населения земли.

В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%.

По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты.

"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты.

"Уханьский" вирус

Новый коронавирус начал распространяться из города Ухань - столицы Хубэя - в декабре 2019 года. Как сообщалось, источником коронавируса, по мнению китайских ученых, могут быть ядовитые змеи. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по Москве четверга, 13 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 63,8 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован почти в 1,4 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.