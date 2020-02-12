Жители Приморья пожаловались на завышенные цены на овощи из-за коронавируса в КНР

В основном овощи на российский Дальний Восток завозят из Китая, где с декабря продолжается вспышка пневмонии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Около ста сообщений о завышенных ценах на овощи поступило от жителей крупных городов Приморского края на "горячую линию" регионального Минпромторга, предпринимателей проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"От жителей края на "горячую линию" поступило 96 звонков. Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего даны поручения о проведении мониторинга", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В том случае, если размер торговой надбавки на овощи превышен, местные власти направят обращение в Управление ФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольному законодательству.

Кроме того, чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья из-за перебоев в поставках из КНР, власти рассматривают возможность поставки недорогих овощей для "борщевого набора" из Сибири.

"К социально значимым товарам из овощей относятся: картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней в субъекте РФ рост цен на них составляет более 30%, правительство страны принимает меры по установлению предельной розничной цены", - отметили в пресс-службе.

Российско-китайская граница на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса.

Сокращение объемов поставок и ограничения в работе пунктов пропуска на границе с Китаем привели к росту цен на Дальнем Востоке на овощи, которые туда завозятся в основном из КНР. Цены подскочили в 1,5-2 раза.

В Приморье грузовое сообщение с КНР было открыто на прошлой неделе. Поставки овощей возобновились не в полном объеме из-за дополнительных требований карантинной службы КНР. Розничная цена на овощи выросла на 30%.

Вспышка пневмонии, вызываемой новым коронавирусом Covid-2019, началась в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) в декабре прошлого года. С тех пор случаи заражения зарегистрированы во всех провинциях КНР и десятках стран мира, в том числе и в России. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс., количество погибших превысило 1,1 тыс.