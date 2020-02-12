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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:27

Жители Приморья пожаловались на завышенные цены на овощи из-за коронавируса в КНР

В основном овощи на российский Дальний Восток завозят из Китая, где с декабря продолжается вспышка пневмонии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Около ста сообщений о завышенных ценах на овощи поступило от жителей крупных городов Приморского края на "горячую линию" регионального Минпромторга, предпринимателей проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Новый коронавирус в Китае

"От жителей края на "горячую линию" поступило 96 звонков. Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего даны поручения о проведении мониторинга", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В том случае, если размер торговой надбавки на овощи превышен, местные власти направят обращение в Управление ФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольному законодательству.

Кроме того, чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья из-за перебоев в поставках из КНР, власти рассматривают возможность поставки недорогих овощей для "борщевого набора" из Сибири.

"К социально значимым товарам из овощей относятся: картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней в субъекте РФ рост цен на них составляет более 30%, правительство страны принимает меры по установлению предельной розничной цены", - отметили в пресс-службе.

Российско-китайская граница на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса.

Сокращение объемов поставок и ограничения в работе пунктов пропуска на границе с Китаем привели к росту цен на Дальнем Востоке на овощи, которые туда завозятся в основном из КНР. Цены подскочили в 1,5-2 раза.

В Приморье грузовое сообщение с КНР было открыто на прошлой неделе. Поставки овощей возобновились не в полном объеме из-за дополнительных требований карантинной службы КНР. Розничная цена на овощи выросла на 30%.

Вспышка пневмонии, вызываемой новым коронавирусом Covid-2019, началась в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) в декабре прошлого года. С тех пор случаи заражения зарегистрированы во всех провинциях КНР и десятках стран мира, в том числе и в России. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс., количество погибших превысило 1,1 тыс.

Россия Приморский край Китай

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