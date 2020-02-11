Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Спецпредставитель госдепа США назвал РФ и Сирию угрозой для турецких военных в Идлибе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские и сирийские правительственные силы - источник угрозы для военнослужащих Турции, находящихся в районе деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Сегодня военные нашего союзника по НАТО - Турции - стоят лицом к лицу с большой угрозой в Идлибе. Эта угроза исходит от России и режима Асада", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту в Анкаре. Слова Джеффри приводят во вторник вечером турецкие СМИ.

Он и его делегация собираются в ходе визита в Турцию обсуждать ситуацию в Идлибе.

В миреТурецкие военные погибли при очередном артобстреле сирийской армиейЧитать подробнее

Также Джеффри выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Турции в результате обстрела в Идлибе на этой неделе.

Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию ранее во вторник.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по данным Анкары, проводят ВС Сирии.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что ВС Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В министерстве заявили в понедельник, что в результате этих ударов "нейтрализован" 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии. По данным минобороны Турции, в результате того ответного удара также уничтожены три танка и два миномета.

Сирия Россия Турция США

Новости по теме

Новости

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Швейцария начала расследовать данные о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Украина не будет назначать посла в России

Владимир Зеленский: Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь

Владимир Зеленский: Власть - это возможность. У меня есть возможность помочь
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
Военный переворот в Судане

Судан выдаст бывшего президента страны Международному уголовному суду

Лукашенко обвинил российских "людей во власти" в создании антибелорусских фейков

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');