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Турция сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военного в ответ на обстрел в Идлибе

Турция сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военного в ответ на обстрел в Идлибе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ВС Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии, сообщили в понедельник в турецком министерстве обороны.

По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве заявили, что в результате этих ударов "нейтрализован" 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии. Турецкая сторона предупреждает, что армия Турции продолжает операцию по нанесению ответных ударов в Идлибе.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрел в Идлибе, жертвами которого стали пять военнослужащих Турции, турецкая артиллерия нанесла удары по позициям сирийских правительственных сил.

В Анкаре в последние дни проходили переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибе. По словам представителя правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, ощутимых результатов переговоры России и Турции в понедельник вокруг ситуации в Идлибе пока не принесли.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат.

Тогда в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

Турция Сирия Идлиб

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