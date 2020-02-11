Кремль прокомментировал назревание конфликта между Турцией и Сирией в Идлибе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о путях урегулирования назревающего конфликта между Турцией и Сирией в Идлибской зоне, подчеркнул, что "в настоящий момент мы считаем наиболее важным выполнение сочинских договоренностей".

"Это было и остается очень важным", - сказал он.

"И, конечно же, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и российских военных объектов. Мы считаем любые вылазки из Идлиба недопустимыми". - заявил Песков.

В Кремле выразили чрезвычайную обеспокоенность "вольготным положением" террористов в Идлибе и напомнили об ответственности Турции за урегулирование в этой зоне в соответствии с Сочинским меморандумом.

"Эта ситуация беспокоит Кремль и мы не скрывали своей обеспокоенности в связи с тем, что на протяжении длительного времени эти террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне. И, главное, что не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов", - сказал Песков.

На вопрос, лежит ли ответственность за урегулирование этой ситуации на турецкой стороне, Песков ответил: "Это зафиксировано в тексте (сочинских соглашений - ИФ), мы не даем никаких оценок мы констатируем текст подписанного документа, здесь нет места для каких-то оценок и допусков для трактовок".

Как ранее сообщалось, 10 февраля в ответ на обстрел в Идлибе, жертвами которого стали пять военнослужащих Турции, турецкая артиллерия нанесла удары по позициям сирийских правительственных сил. По сообщению агентства "Анадолу", в турецком министерстве обороны заявили, что в результате этих ударов нейтрализован 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и нейтрализовали свыше 70 сирийских солдат.

В Анкаре в последние дни проходили переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибе. По словам представителя правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, ощутимых результатов переговоры пока не принесли.