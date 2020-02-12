За сутки более 90 человек умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 94 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1 638 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1 104 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) 33 366 человек (в Ухане - 19 558), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1 068 случаях (в Ухане - 820 случаев). Уровень смертности в провинции в целом составил 3,2%.

После выздоровления из медучреждений выписаны 2 639 человека.