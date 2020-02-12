Nissan подал новый иск к Карлосу Гону на $90 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Nissan Motor Co подала очередной иск к экс-главе этой компании Карлосу Гону, потребовав от него 10 млрд иен ($90 млн) в качестве возмещения ущерба, понесенного Nissan из-за многолетних нарушений и мошеннических действий Гона.

"Финансовый ущерб, о котором заявляют в Nissan, связан с нарушением Гоном его обязательств на посту главы компании и незаконным присвоением ее ресурсов и активов", - говорится в пресс-релизе Nissan.

Размер претензий, как ожидается, увеличится в будущем, поскольку Nissan рассчитывает получить от Гона компенсацию штрафов, которые компании придется выплатить Агентству по финансовым услугам Японии, а также штрафов, которые будут наложены на компанию в рамках уголовного дела о мошенничестве Гона.

В августе 2019 года Nissan подала иск к Гону на Британских Виргинских островах, где, как утверждается, проводились незаконные платежи и сделки через спецюрлица.

"Nissan оставляет за собой право подать новый иск в суд в связи с беспочвенными и дискредитирующими заявлениями Гона, сделанными после его побега в Ливан в нарушение условий его заключения в Японии", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания. Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения.

В конце декабря 2019 года Гон, находившийся под следствием в Японии, сбежал в Ливан. Гон провернул сложную операцию, вылетев из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле Гон был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия и не видит шансов на справедливое судебное разбирательство в Японии.

Бывший глава Nissan Motor Co сказал, что бежал из Японии, чтобы спастись от "политического преследования", обвинив японских прокуроров и топ-менеджеров Nissan в сговоре против него.