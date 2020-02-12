Делегация Турции приедет в Москву для обсуждения ситуации в Идлибе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая делегация намерена отправиться в Москву для обсуждения ситуации, которая складывается в последние дни в сирийской провинции Идлиб, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По словам министра, визит может состояться в ближайшие дни. О более точных сроках он не сообщил.

"Мы продолжаем работать с Россией для того, чтобы обеспечить сохранение режима прекращения огня (в Идлибе)", - отметил Чавушоглу.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего.

По данным Минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.