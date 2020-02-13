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Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.

По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

Россия Украина ООН Минские соглашения

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