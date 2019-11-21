"Росатом" собрался потратить $7 млрд на мировое лидерство в морских перевозках

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" готов потратить $7 млрд на мировое лидерство в морских перевозках, пишет в четверг газета "Ведомости".

Амбициозные планы госкорпорации по вхождению в новый для нее бизнес морских перевозок изложены в презентации для банков, с которой ознакомилось издание, подлинность данных подтвердили два банкира и человек, близкий к одной из структур "Росатома".

"Росатом" собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации. Он планирует доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути - из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. Грузопоток южного пути составляет примерно 1 млрд тонн в год, в том числе 570 млн тонн контейнерных грузов, говорится в презентации, "Росатом" рассчитывает на 72 млн тонн грузов в год, в основном контейнерных - 43 млн тонн.

Используя Северный морской путь, можно на 10-32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург), рассчитывает "Росатом". Если госкорпорации удастся выполнить планы, то в контейнерном сегменте она догонит мирового лидера - датскую Maersk, которая в 2018 году перевезла 40-43 млн тонн контейнерных грузов. Доставлять грузы Северным морским путем действительно намного быстрее, чем южным, согласен гендиректор агентства Infoline-аналитика Михаил Бурмистров, но экономия в деньгах "будет частично съедаться из-за дорогих ледокольных услуг", к тому же в ледовых условиях сроки могут непредсказуемо меняться.

"Росатом" занимается добычей и обогащением урана, строительством и эксплуатацией атомных электростанций, его дочернее ФГУП "Атомфлот" - единственный в России заказчик и эксплуатант атомных ледоколов. Сейчас госкорпорация перевозками не занимается, ее ледоколы лишь проводят суда по Севморпути. В 2018 году она провела 331 судно суммарной вместимостью 12,7 млн тонн.

"Росатом" серьезно настроен реализовать проект, уверяют двое собеседников "Ведомостей". Морские перевозки он хочет запустить уже в 2020 году, к 2023 году довести выручку от них примерно до $700 млн в год, к 2025 году - до $4 млрд, а с 2026 года выйти на пиковое значение в $5,6 млрд, говорится в презентации. Это лишь вдвое меньше выручки всего гражданского дивизиона госкорпорации в 2018 году - 770 млрд руб. Выручка "Росатома" от производства атомных вооружений не раскрывается, Промсвязьбанк оценивает ее примерно в 240 млрд руб. за 2018 год.

Президент Владимир Путин поручил к 2024 г. увеличить перевозки по Севморпути до 80 млн тонн - в прошлом году они были в четыре раза меньше. В первую очередь по нему будет перевозиться экспортный российский СПГ. Необходимость загрузить Севморпуть - один из мотивов "Росатома" заняться перевозками, признает человек, близкий к одной из структур госкорпорации. "Росатом" хочет к российским грузам добавить транзитные грузопотоки, доля наливных грузов в транзите будет всего 11%, говорится в презентации.

За расходами госкорпорация не постоит: капитальные вложения составят $6,97 млрд, из них $5,76 млрд будет вложено в строительство современных грузовых судов, остальное - в модернизацию портовой инфраструктуры, ремонт флота и плавдоки. Финансировать проект, в том числе создание флота, "Росатом" будет собственными средствами, банковскими кредитами и реинвестируя денежные потоки проекта - в пропорции 21, 50 и 29%, указано в презентации.

"ВТБ - давний партнер "Росатома", в том числе кредиты ВТБ составляют 100% кредитного портфеля "Атомфлота". Банк рассматривает возможность финансировать строительство атомных ледоколов и других арктических проектов госкорпорации", - говорит представитель ВТБ. Представители Сбербанка, Газпромбанка и Промсвязьбанка от комментариев отказались. Представитель "Росатома" не ответил на запрос газеты.

Каким должен быть флот, в презентации не говорится, но для перевозки только контейнерных грузов понадобится свыше 55 контейнеровозов ледового класса. В России такие суда не строятся. Строительство крупнотоннажных судов - долгий процесс и конкуренция во всех сегментах морских перевозок очень высока, сильный игрок всегда может зафрахтовать флот или купить суда - дефицита на рынке как минимум нет, указывает топ-менеджер судоходной компании. В 2018 г. на вторичном рынке было продано свыше 300 танкеров, сумма сделок составила почти $5 млрд, сказано в годовом отчете "Совкомфлота" (специализируется на перевозках нефти, нефтепродуктов и СПГ). "Росатому" еще не приходилось работать на таких глобальных и высококонкурентных рынках, как морские перевозки, предупреждает Бурмистров. Едва ли государственная корпорация будет конкурентоспособна на нем в одиночку, ей потребуются серьезные партнеры, например та же Maersk, добавляет он.

Своим конкурентным преимуществом "Росатом" называет наличие ледокольного флота. Сейчас у него четыре атомных ледокола, кроме того, для "Атомфлота" в основном за счет бюджета строится пять ледоколов мощностью 60 МВт общей стоимостью примерно 230 млрд руб. Они будут сдаваться со следующего года. В два из этих ледоколов "Атомфлот" вложит собственные 55 млрд руб. Также в 2020 г. бюджет начнет финансировать строительство суператомохода "Лидер" мощностью 120 МВт и стоимостью около 100 млрд руб. До сдачи "Лидера" в 2027 г. Россия не сможет конкурировать за транзитные потоки из-за нехватки ледокольного флота, указывает Бурмистров: сдаваемые в ближайшие годы атомоходы смогут обеспечить только вывоз СПГ "Новатэка". Проект "Новатэка" "Ямал СПГ" производит 18,5 млн т СПГ в год, с 2023 г. начнут сдаваться очереди второго проекта компании - "Арктик СПГ - 2" мощностью 19,5 млн т.