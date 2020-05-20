Госкомиссия по Арктике предложила включить Мурманск и Камчатку в акваторию Севморпути

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, очередное заседание которой проходило под руководством вице-премьера Юрия Трутнева 13 мая, поручило Минвостокразвития убрать из новой Стратегии развития Арктики понятие "Северный морской транспортный коридор", сообщила пресс-служба Трутнева.

Таким образом, было учтено замечание Минэкономразвития. Оно просило об исключении из проекта Стратегии понятия "Северный морской транспортный коридор" "при сохранении задачи комплексного развития инфраструктуры судоходных путей и побережья Баренцева, Белого, Печорского морей на западном фланге акватории Северного морского пути, Берингова и Охотского морей на восточном фланге".

Вместо понятия "Северного морского транспортного коридора" поручено расширить границы акватории Северного морского пути.

Так, Минвостокразвитию, Минтрансу и МИД совместно с госкорпорацией "Росатом" поручено представить правительству согласованные предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ) по включению в акваторию Севморпути "внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печерском, Беринговом и Охотском морях".

Речь идет о внесении изменений в статью 5.1 КТМ РФ (Морского кодекса), устанавливающей границы акватории Севморпути. Расширение Севморпути с учетом предложений позволит включить в его границы Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

Сейчас Севморпуть проходит от Новой Земли до мыса Дежнева в Береговом проливе. В акватории Севморпути расположены 6 морских портов - Певек, Диксон, Тикси, Хатанга, Сабетта и Дудинка. Помимо морских портов, в акватории Севморпути осуществляют грузовые операции 17 оборудованных и необорудованных пунктов на побережье материка и островах.

Ранее замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщал, что прорабатывается проект регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловск-Камчатским. "Для того чтобы этот проект состоялся, существующего регулирования в сфере Северного морского пути недостаточно. Границы Севморпути сегодня четко определены в соответствии с международным правом - от Новой Земли до Чукотки. Поэтому в стратегии мы вводим новое понятие "Северного морского транспортного коридора", собственно всей транспортной коммуникации от Мурманска до Камчатки", - говорил Крутиков.

Как сообщалось, майским указом президент России Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн тонн грузов. В настоящее время ведомства ищут способы увеличения загрузки Севморпути до указанных объемов.

Ранее Трутнев, комментируя вопрос, может ли быть пересмотрена загрузка Северного морского пути из-за очередного кризиса, сказал: "На сегодняшний день у нас таких планов нет. В то же самое время мы понимаем, что на целом ряде проектов скажется существующая ситуация по распространению коронавируса и возможные проблемы в экономике. Я надеюсь, что изменения в задачи по Севморпути вносить не придется. Но давайте сначала выйдем из этого кризиса. Только-только сейчас мы начинаем ослаблять меры по коронавирусу, еще нет оценки ущерба".

Кроме того, в числе основных поручений Госкомиссии по развитию Арктики от 13 мая – работы по введению в действие системы преференций для инвесторов арктической зоны. Минвостокразвития и Минфину поручено обеспечить запуск в 2020 году механизма возмещения части расходов по уплате резидентами Арктической зоны РФ страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, определив соответствующие источники финансирования.

Также в рамках Госкомиссии по Арктике планируется создать рабочую группу по развитию инфраструктуры использования сжиженного природного газа в целях энергоснабжения территорий АЗРФ, назначив ее соруководителями замглавы Минвостокразвития Крутикова и замглавы Минэнерго России Павла Сорокина.

Минвостокразвития и Минобороны совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, территории которых входят в арктическую зону, проработать вопрос использования воздушных судов типа Ан-2 военно-транспортной авиации в целях осуществления грузопассажирских перевозок и решения иных задач в Арктике.