Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Камбоджа примет лайнер Westerdam, который никто не пускал из-за коронавируса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, который больше недели не может причалить в азиатских портах из-за опасений властей, что на его борту есть зараженные коронавирусом, сообщает в среду агентство Kyodo.

В итоге лайнер прибудет в камбоджийский порт Сиануквиль в четверг утром.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. С тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На борту Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что, если пассажиры действительно здоровы, то, "конечно, им должны позволить провести каникулы в Камбодже".

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил "искреннюю благодарность" властям Камбоджи.

"Это доброжелательное проявление солидарности в то время, когда у мира появилась возможность остановить коронавирус COVID-19 и избежать предвзятого отношения и страха", - написал глава ВОЗ в твиттере.

В настоящее время в карантине в японском порту Иокогама находится лайнер Diamond Princess, где коронавирусом заболели 174 человека. Пассажиры заразились от пожилого мужчины, высадившегося с лайнера в Гонконге.

Камбоджа Westerdam

Новости по теме

Новости

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Вице-премьер Финляндии заявила, что лед на Севморпути исчезнет через 15 лет

Вице-премьер Финляндии заявила, что лед на Севморпути исчезнет через 15 лет

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

Премьер Украины назвал причину задержки с эвакуацией граждан из Китая

Украинского депутата заподозрили в угрозе убийством Зеленскому

В Сирии произошла перестрелка между западными военными и проправительственными силами

Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля

Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру

В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');