Россиян с "коронавирусного" лайнера Westerdam отправят на родину 15 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российских пассажиров круизного лайнера Westerdam, пришвартовавшегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, доставят на родину 15 февраля, сообщает консульский отдел посольства РФ в Камбодже.

"13 февраля круизный лайнер Westerdam пришвартовался в порту города Сиануквиль. По сведениям судового журнала, на борту находятся 8 граждан РФ (7 пассажиров и 1 член экипажа)", - говорится в сообщении.

Представители консульского отдела отмечают, что находятся в тесном контакте с профильными ведомствами Камбоджи и пассажирами. "При необходимости им будет оказано соответствующее содействие", - добавили в пресс-службе.

Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из-за опасений, что борту есть люди, зараженные новым коронавирусом. Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, с тех пор его отказались принять власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. На борту находятся 1 тыс. 455 пассажиров, включая восемь граждан России и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на предмет инфицирования коронавирусом. Все тесты дали отрицательный результат.

Власти Камбоджи разрешили пассажирам Westerdam сходить на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину. Круизный лайнер прибыл в эту страну накануне, 13 февраля.

Все пассажиры будут доставлены в столицу Камбоджи Пномпень, а затем на родину за счет туристической компании.