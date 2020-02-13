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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Китайцы боролись с дефицитом масок, вывозя их из Иркутской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты управления ФАС по Иркутской области установили факты вывоза медицинских масок гражданами Китая за границу, сообщил журналистам в четверг глава управления антимонопольной службой Александр Кулиш.

"Скупали маски, вывозили в КНР. Сейчас граница закрыта - такого уже нет", - сказал Кулиш, объяснив такое поведение китайцев дефицитом масок на родине.

Также он добавил, что на фоне угрозы коронавируса специалисты УФАС выбрали 5 крупнейших аптечных сетей в регионе, у которых запрашивается информация о масках.

"Мы сейчас выясняем, был ли сговор на рынке медицинских масок, либо это реакция рынка - повышение цен на них", - сказал Кулиш.

Однако в целом, по его словам, серьезных нарушений в ценообразовании в аптеках пока не выявлено.

"Цены на маски составляют от 6 рублей (за штуку - ИФ), до 30 рублей - за какую-нибудь эксклюзивную маску. Люди (покупатели - ИФ), конечно, переживают. Но больше здесь фактор - ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции - ИФ), люди сейчас болеют в регионе", - уточнил Кулиш.

Китай Иркутская область коронавирус

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