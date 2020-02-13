На лайнере Diamond Princess заболели коронавирусом более 200 человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Еще 44 случая заражения коронавирусом зарегистрировано на круизном лайнере Diamond Princess, сообщил Минздрав Японии.

Таким образом общее число зараженных на судне составило 218 человек.

Кроме того, сообщается, что правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть лайнер и разместит их в специально отведенных местах. Так судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон.

Они смогут высадиться на берег, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат.

Ранее в среду Минздрав Японии сообщил, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1 тыс. 045 членов экипажа.

Между тем на этом круизном лайнере Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Причем у двух украинцев выявлен коронавирус. Оба они являются членами экипажа лайнера. У обоих заболевание протекает в легкой форме.