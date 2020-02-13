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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Авиакомпании из США продлили отказ летать в Китай из-за вируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании, которые отменили рейсы в Китай, включая Гонконг, из-за эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом, до конца марта, объявили, что срок возобновления полетов переносится на 24 апреля.

Такое решение было принято такими авиаперевозчиками, как United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines.

Как сообщалось, правительство США ввело ограничения на въезд в США людей, не являющихся американскими. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты, если они посещали Китай в течение последних 14 дней.

США Китай. коронавирус

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