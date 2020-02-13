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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

КНДР приостановила въезд и выезд иностранных дипломатов из-за коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Власти КНДР приостановили возможность въезда и выезда из страны для сотрудников иностранных дипмиссий в связи со вспышкой коронавируса, сообщает посольство РФ в Пхеньяне.

"МИД КНДР сообщает, что срок карантина и медицинского наблюдения, установленный для сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, пролонгируется до 1 марта 2020 года. Кроме того, положения ноты МИД КНДР № 976 от 4 февраля 2020 года о порядке въезда и выезда теряют силу, и перемещения через все пограничные переходы временно приостанавливаются", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

В посольстве отметили, что по решению властей КНДР срок карантинных мер продлевается до 30 дней, "все иностранные граждане, пребывающие на территории КНДР, должны в обязательном порядке соблюдать данные меры".

4 февраля посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что Северная Корея ограничила въезд и выезд иностранных дипломатов из-за коронавируса. В частности, был запрещен въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников. В случае прибытия в страну по вынужденным обстоятельствам разрешался въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда.

Также решением северокорейских властей было приостановлено на неопределенный период движение международных поездов сообщением Пхеньян-Москва и Пхеньян-Хабаровск, проходящих через станцию Туманган.

КНДР

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