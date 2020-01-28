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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:18

Прибывших в КНДР из Китая иностранцев поместят на месяц на карантин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Из-за распространения нового коронавируса всех иностранцев, которые приезжают в КНДР из Китая, будут изолировать на месяц и помещать под медицинское наблюдение, сообщило посольство России в Пхеньяне со ссылкой на ноту северокорейского МИД.

Новый коронавирус в Китае

На карантин будут помещать в том числе дипломатов и сотрудников международных организаций.

Тех, кто прилетит на самолете, будут содержать в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан). Тех, кто въедет в страну на машине или на поезде через пограничный пункт Синыйчжу, - в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан). Въезжающих через другие КПП или порты будут помещать в ближайшую гостиницу международного класса.

В МИД подчеркнули, что это будет сделано ради защиты жизни этих иностранцев и для предотвращения распространения пандемии нового коронавируса.

На утро 28 января, по официальным данным, в Китае было подтверждено 4535 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4515 на материковой территории КНР. Еще 45 случаев зафиксированы за границей. 106 заболевших умерли, 60 выздоровели. У 6973 жителей материкового Китая заподозрили заражение вирусом.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
КНДР МИД Китай Пхенсон Синыйчжу

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