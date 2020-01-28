Прибывших в КНДР из Китая иностранцев поместят на месяц на карантин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Из-за распространения нового коронавируса всех иностранцев, которые приезжают в КНДР из Китая, будут изолировать на месяц и помещать под медицинское наблюдение, сообщило посольство России в Пхеньяне со ссылкой на ноту северокорейского МИД.

На карантин будут помещать в том числе дипломатов и сотрудников международных организаций.

Тех, кто прилетит на самолете, будут содержать в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан). Тех, кто въедет в страну на машине или на поезде через пограничный пункт Синыйчжу, - в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан). Въезжающих через другие КПП или порты будут помещать в ближайшую гостиницу международного класса.

В МИД подчеркнули, что это будет сделано ради защиты жизни этих иностранцев и для предотвращения распространения пандемии нового коронавируса.

На утро 28 января, по официальным данным, в Китае было подтверждено 4535 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4515 на материковой территории КНР. Еще 45 случаев зафиксированы за границей. 106 заболевших умерли, 60 выздоровели. У 6973 жителей материкового Китая заподозрили заражение вирусом.