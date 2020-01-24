КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта, сообщает в пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке.

"Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией "Air China" рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР", - говорится в сообщении.

Также посольство сообщило о ноте, полученной от Протокольного департамента МИД КНДР, в которой содержится "жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай, население которого пострадало от эпидемии коронавируса".

Отмечается, что каких-либо ограничений на въезд и выезд в страну через Владивосток не установлено, если только пассажир не следует транзитом из Китая.