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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:39

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, умерли 1 523 человека, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 641 человек, умерших - на 143. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, скончались 139 человек, в провинции Хэнань - два, по одному - в городах Пекине и Чунцине.

Новость дополняется.

Китай Ухань Хубэй

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