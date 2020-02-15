Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, умерли 1 523 человека, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 641 человек, умерших - на 143. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, скончались 139 человек, в провинции Хэнань - два, по одному - в городах Пекине и Чунцине.

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