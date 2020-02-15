Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 55 тыс.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 139 смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом Covid-2019, и 2,42 тысячи новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 107 человек, выявлено 1 923 новых больных.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новом коронавирусом по состоянию на 00:00 по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) составило 54,4 тысячи (в Ухане - 37,9 тысячи), умерли с начала вспышки заболевания 1 457 человек (в Ухане - 1 123). Из медучреждений после выздоровления выписаны 4 774 человек.

Общее число заболевших за сутки уменьшилось: в четверг было зарегистрировано более 4,8 тысячи новых случаев заболевания против 2,42 тысячи в пятницу. В то же время выросло количество смертей: в среду скончались 116 человек, в пятницу - 139.

Данные включают число больных, выявленных по новой методике диагностики: в диагностической классификации появился термин "клинический диагноз", который позволяет без специального тестирования признавать больными пневмонией, вызываемой Covid-2019, тех, у кого симптомы совпадают с симптомами новой пневмонии (повышенная температура тела, лихорадка, кашель, затрудненное дыхание). По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффектность принимаемых мер.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.