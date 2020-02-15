Новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 (2019-nCoV), их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Согласно сообщению, заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления новой коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюмени и мужчины в Забайкальском крае. Оба они были выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.