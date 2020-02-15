В ДНР сообщили о ранении мирного жителя в результате снайперского обстрела

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранение в результате снайперского обстрела Вооруженных сил Украины на западной окраине Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"Более полутора часов невозможно было эвакуировать раненого из-за прицельного снайперского огня со стороны ВСУ", - сообщил в субботу собеседник "Интерфакса".

В свою очередь, в пресс-центре штаба Объединенных сил Украины заявили, что за сутки было зафиксировано 13 случаев нарушения перемирия со стороны противника, в частности с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. "В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. За текущие сутки потерь нет", - говорится на странице штаба в фейсбуке.