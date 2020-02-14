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Путин спросил у Зеленского, намерен ли Киев "реально выполнять" минские договоренности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 г. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой по итогам разговора.

В Кремле сообщили, что были также затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

"Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - отмечается в сообщении.

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"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - подчеркивают в кремлевской пресс-службе.

Сообщается также, что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области России.

Ранее в пятницу о телефонном разговоре двух лидеров сообщил офис президента Украины.

По информации из Киева, Зеленский обсудил с Путиным процесс освобождения удерживаемых лиц, подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки" и активизацию работы в Минске Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Отдельно Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Последний разговор лидеров Украины и России, по официальным сообщениям, состоялся 31 января.

Тогда, по информации из Киева, Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. "Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорилось в сообщении на странице Офиса президента Украины в Facebook. Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Владимир Путин Владимиром Зеленским

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