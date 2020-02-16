Корабль Cygnus привезет на МКС твердые сыры, шоколад и свежие фрукты

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, стартовавшая в субботу к Международной космической станции (МКС), везет ее экипажу различные лакомства, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космический корабль, в частности, доставит на МКС шоколад и конфеты, несколько сортов твердых сыров и свежие фрукты", - сообщил менеджер NASA Вен Фенг, отвечающий за снабжение станции.

По его словам, "твердый сыры - это, в том числе, чеддер и (испанский овечий сыр) манчего"". Кроме того, в связи с Днем Святого Валентина, корабль также привезет экипажу станции шоколад Lindt.

Запуск корабля был осуществлен в субботу в 15:21 по времени Восточного поборежья США (23:21 мск) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 18 февраля в 04:05 по времени Восточного побережья США (12:05 мск). Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Эндрю Морган, и последующим присоединением его по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, по снабжению МКС.

Американский "грузовик" пробудет в составе МКС три месяца - до 11 мая. После расстыковки с МКС Cygnus выведет на орбиту малые спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости. 25 мая по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск корабля Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.