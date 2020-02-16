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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Китайские врачи назвали количество заразившихся коронавирусом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 мск субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,009 тыс. человек, смертельных случаев - на 142. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 139 человека, два человека - в провинции Сычуань, один - в провинции Хунань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,416 тыс. человек, состояние более 11,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 9 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части страны нет новых случаев заболевания или смертельных исходов. По состоянию на пятницу, зафиксировано 84 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 56 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

коронавирус Китай

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