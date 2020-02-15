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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:58

Пожилой китайский турист стал первой жертвой нового коронавируса в Европе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Европе зафиксировали первый случай смерти человека от распространившегося из КНР коронавируса, сообщила в субботу министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Она сообщила французским журналистам, что речь идет о 80-летнем туристе, который приехал во Францию из Китая.

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Речь идет о первом случае смерти человека от нового коронавируса за пределами Азии.

До сих пор за пределами материковой части КНР было зафиксировано только три случая смерти от коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 15 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Китай

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