Пожилой китайский турист стал первой жертвой нового коронавируса в Европе
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Европе зафиксировали первый случай смерти человека от распространившегося из КНР коронавируса, сообщила в субботу министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.
Она сообщила французским журналистам, что речь идет о 80-летнем туристе, который приехал во Францию из Китая.
Речь идет о первом случае смерти человека от нового коронавируса за пределами Азии.
До сих пор за пределами материковой части КНР было зафиксировано только три случая смерти от коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах.
Как сообщалось, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев.