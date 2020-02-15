Пожилой китайский турист стал первой жертвой нового коронавируса в Европе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Европе зафиксировали первый случай смерти человека от распространившегося из КНР коронавируса, сообщила в субботу министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Она сообщила французским журналистам, что речь идет о 80-летнем туристе, который приехал во Францию из Китая.

Речь идет о первом случае смерти человека от нового коронавируса за пределами Азии.

До сих пор за пределами материковой части КНР было зафиксировано только три случая смерти от коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев.