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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

В Японии зафиксировали еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские службы Японии в воскресенье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, сообщил японский телеканал NHK.

Пять случаев зафиксированы в Токио, а еще один - в префектура Айти.

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До этого в воскресенье NHK сообщал о 53 зараженных в Японии.

Кроме того, возле Иокогамы находится на карантине лайнер Diamond Princess. За последние сутки число зараженных на судне выросло на 70 человек, достигнув показателя в 355 инфицированных.

Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших новым типом коронавируса.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Москве субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев.

Случаи его завоза были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 16 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Китай

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