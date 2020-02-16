В Японии зафиксировали еще шесть случаев заболевания коронавирусом
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские службы Японии в воскресенье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, сообщил японский телеканал NHK.
Пять случаев зафиксированы в Токио, а еще один - в префектура Айти.
До этого в воскресенье NHK сообщал о 53 зараженных в Японии.
Кроме того, возле Иокогамы находится на карантине лайнер Diamond Princess. За последние сутки число зараженных на судне выросло на 70 человек, достигнув показателя в 355 инфицированных.
Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших новым типом коронавируса.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Москве субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев.
Случаи его завоза были выявлены в более 20 странах, включая Россию.