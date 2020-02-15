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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

На лайнере Diamond Princess выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявил в субботу министр здравоохранения этой страны Кацунобу Като.

Таким образом, как отмечают азиатские СМИ, общее число заболевших на борту судна - 285 человек.

По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и россияне.

Ранее стало известно, что в воскресенье власти США перевезут на родину находящихся на борту лайнера сограждан. Кроме того, в Токио выразили готовность сотрудничать и с другими странами по вопросу эвакуации с судна иностранцев.

На этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев.

Случаи его завоза были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
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Япония Китай Diamond Princess

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