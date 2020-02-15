На лайнере Diamond Princess выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявил в субботу министр здравоохранения этой страны Кацунобу Като.

Таким образом, как отмечают азиатские СМИ, общее число заболевших на борту судна - 285 человек.

По этой причине пассажиры и члены экипажа остаются на борту - на карантине. В частности, на судне есть и россияне.

Ранее стало известно, что в воскресенье власти США перевезут на родину находящихся на борту лайнера сограждан. Кроме того, в Токио выразили готовность сотрудничать и с другими странами по вопросу эвакуации с судна иностранцев.

На этой неделе власти Японии разрешили 11 пассажирам сойти на берег. Речь идет о людях старше 80 лет, у которых были проблемы со здоровьем, не связанные с коронавирусом. Их поместили на карантин на суше.