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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:04

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

В провинции также запретили движение всех видов транспорта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post. На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб.

Новый коронавирус в Китае

Также людям запретили собираться ради маджонга или игр в карты.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток. За нарушение запрета на передвижение в транспорте чиновники пригрозили такими же задержаниями, штрафами в 500 юаней (около 5000 рублей) и лишением водительских прав.

За истекшие сутки в провинции зафиксировали 1933 новых случая заражения коронавирусом и 100 смертей. В столице Хубэя Ухане, откуда новая инфекция начала распространяться в декабре 2019 года, за сутки умерли 76 заболевших и было выявлено 1 690 случаев нового заражения.

За пределами Хубэя количество новых случаев заражения снижается 13-е сутки подряд, за воскресенье было зафиксировано 115 новых случаев, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные правительства.

Всего с начала эпидемии в Хубэе зафиксировано 58 182 случаев заражения (в Ухане - 41 152), умерли 1696 заболевших.

Всего в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга подтверждено 70 635 случев заражения, за пределами КНР - 688. В Китае умерли 1772 заболевших (включая одного жителя Гонконга и одного жителя Тайваня), за пределами Китая - трое. В Китае вылечились 10 844 человека.

Хроника 09 января – 17 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Хубэй Ухань Китай

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