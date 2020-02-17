В Кремле заявили, что российских войск в Ливии нет

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российских войск в Ливии нет.

"Никаких российских войск в Ливии нет. Владимир Путин, главнокомандующий российскими Вооруженными силами, не отправлял войска в Ливию, никаких приказов не этот счет не отдавал", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о погибшем в Ливии российском военнослужащем и его похоронах в Оренбургской области Песков ответил: "Этого я не знаю. Я не могу вам это объяснить".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что конфликт в Ливии якобы проходит под руководством из Москвы. В ходе общения с журналистами, которое было показано на турецком телевидении, он рассказал о фотографии, на которой запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер".

"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей", - сказал Эрдоган.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на слова турецкого президента о том, что Россия "на самом высоком уровне" руководит конфликтом в Ливии, заявил, что это "не соответствует действительности и реальному положению дел в стране".

"Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции", - добавил замглавы МИД.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года штурмует Триполи.

Высказывания президента Турции о том, что в Москве "руководят" ливийским конфликтом на самом высоком уровне, представляют собой элемент торга с российской стороной за уступки в Ливии в пользу турецких интересов, считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"Это запросная позиция, которая предполагает добиться от Москвы подвинуться в вопросе учета турецких интересов в Ливии. Таким образом он косвенно приглашает российскую сторону к обсуждению ситуации в Ливии. Но с российской стороны этот процесс уже начат", - сказал Наумкин в понедельник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, позиция Москвы по ливийскому конфликту кардинально отличается от позиции Анкары, поддерживающей лишь одну из противоборствующих сторон.

"Особенность в том, что Москва учитывает позиции разных игроков, в том числе относящихся к противоборствующим сторонам. Такие страны, как Египет, Объединённые Арабские Эмираты, целиком на стороне Хафтара, целиком на стороне власти в Тобруке и резко отрицательно относятся к роли Турции в ливийском конфликте", - сказал собеседник агентства.

В любом случае, атмосфера дискуссии между Москвой и Анкарой по ливийскому конфликту принципиально отличается от тех разногласий, которые есть по Идлибу, считает Наумкин. "У турок есть своя позиции по Ливии, но они четко видят, что Москва поддерживает международное посредничество в урегулировании конфликта", - сказал он.

Наумкин считает, что данные заявления Эрдогана не в меньшей степени адресованы националистически настроенной части турецкого электората.

"Здесь также расчет на внутреннюю аудиторию, которую Эрдогану удалось немного "разжечь" проблемами Идлиба. Националистическая часть турецкого электората уже критикует те хорошие отношения, которые сложились между Москвой и Анкарой. Эрдоган пытается на этом играть, поскольку данная часть электората очень важный компонент, на который опирается турецкий лидер", - отмечает востоковед.