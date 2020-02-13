РФ воздержалась при голосовании по британскому проекту по Ливии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия не видит готовность всех ливийских сторон выполнять решения, принятые в ходе берлинской конференции по Ливии, поэтому воздержалась при голосовании по британской резолюции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия воздержалась по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции СБ ООН в поддержку берлинской конференции по Ливии. Мы так и не имеем ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, хотя неоднократно подчеркивали важность этого шага на этапе подготовки к берлинскому форуму и после его завершения", - заявил Небензя, выступая после голосования по резолюции.

По его словам, то, как разворачивалась работа по проекту на площадке ООН "наводит Россию на мысли, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюции Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться"

"Если резолюция - это самоцель, то похоже, что самоцель достигнута. Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги. Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем", - отметил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что СБ получил "документ, который предписывает исполнять то, чего еще нет, причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет", а также "требует от генсекретаря уже предоставить свои рекомендации на этот счет".

"Мы сомневаемся, что такие ультиматумы "подстегнут" ливийцев скорее договариваться. Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет", - заявил он.

"Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках совместного военного комитета "пять плюс пять". Именно в рамках их диалога и должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике. Так почему было не дождаться итогов ливийских консультаций? Тогда мы могли бы сказать: да, сами ливийцы об этом договорились, СБ может закрепить их решения", - сказал Небензя.

Он также отметил, что у России есть ряд претензий к тексту резолюции и Москва озвучивала свои озабоченности в ходе консультаций, однако соавторы их отвергли.

Члены СБ ООН одобрили в четверг предложенную Великобританией резолюцию, призывающую, в частности, к соблюдению режима прекращения огня в Ливии, а также - действующего в отношении этой североафриканской страны оружейного эмбарго.

В ходе голосования в поддержку этого документа выступили 14 стран, Россия воздержалась.