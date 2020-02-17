ТВ сообщило об отказе арестованного во Франции Павленского от дачи показаний

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU -Находящийся под стражей во Франции художник-акционист Петр Павленский не отвечает на вопросы следователей, а его сожительница, напротив, признала часть вины, сообщает телеканал LCI со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, художник отказался разрешить следователям осмотреть его жилище. Также Павленский отверг всех предложенных ему адвокатов, пояснив, что доверяет только личному адвокату Хуану Бранко. Однако судебные власти Франции по ряду причин пока запрещают Бранко заниматься этим делом.

Со своей стороны, сожительница Павленского Александра де Таддео на допросах признала часть вины в деле о скандале с участием видного французского политика Бенжамена Гриво.

Так, де Таддео, по информации LCI, признала, что именно ей Гриво пересылал интимные видеоролики. Однако она заверила, что не имеет отношения к публикации этих материалов в сети. Такая публикация, согласно французским законам - уголовное преступление.

Телеканал также сообщает, что в минувшее воскресенье, 16 февраля, следователи провели обыск в квартире женщины в престижном 16-м округе Парижа.

Дело Павленского

Художник-акционист Павленский, который взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Бенжамене Гриво, кандидате в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика" Эмманюэля Макрона, был задержан в субботу, 15 февраля.

Срок содержания под стражей истекает в понедельник вечером. Кроме того, на выходных следователи задержали и сожительницу Павленского - де Таддео. Предполагается, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера. Затем Павленский опубликовал этот материал в Интернете.

Первоначальная причина задержания художника - проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако его допросили и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже.

Согласно полученной следователями информации, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленский получил удар бутылкой по голове.

"Лицемерные французские политики"

На прошлой неделе Павленский прославился новым "перформансом". На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

По информации акциониста, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней Гриво проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

При этом у французских журналистов возникли вопросы по поводу того, кто создавал этот сайт. Согласно открытым данным, сайт появился около двух месяцев назад и, если верить IP-адресу, был создан в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Однако, как говорится в сообщениях, это вовсе не значит, что человек, запустивший сайт, действительно житель Калифорнии, так как эти данные легко подделать.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд на того или тех, кто разместил в открытом доступе информацию о его личной жизни. В минувшую пятницу, 14 февраля, французские СМИ сообщали, что Гриво снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".