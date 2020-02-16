Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.

Накануне сообщалось о том, что под стражу был взят сам Павленский.

На этой неделе Павленский на сайте Pornopolitique опубликовал компромат на Бенжамена Гриво из партии "Вперед, республика" президента страны Эммануэля Макрона. Гриво был одним из главных претендентов на пост мэра Парижа, но снял свою кандидатуру после того, как в сети появились материалы из его интимных сообщений девушке, которая не является его женой.

По данным BFM TV, арестованная девушка и была получателем интимных сообщений Гриво.

Павленский после скандала пообещал, что продолжит делать компрометирующие публикации о французских политиках.

Между тем судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского, который произошел в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Тогда во время конфликта художник ранил ножом двоих людей, его же в ответ ударили бутылкой по голове.