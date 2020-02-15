Художник Павленский задержан во Франции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.

По данным канала, арест планировался еще со 2 января.

Ранее стало известно, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского, который произошел в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Тогда во время конфликта художник ранил ножом двоих людей, его же в ответ ударили бутылкой по голове.

Кроме того, на этой неделе Павленский на сайте Pornopolitique опубликовал компромат на Бенжамена Гриво, бывшего одним из главных претендентов на пост мэра Парижа. Он был вынужден снять свою кандидатуру из-за интимных материалов.

Павленский пообещал, что продолжит делать компрометирующие публикации о французских политиках.

Художник в 2017 году получил во Франции политическое убежище. В январе прошлого года Павленский был осужден за поджог здания Банка Франции осенью 2017 года.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций в России заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.