Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Художник Павленский задержан во Франции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.

По данным канала, арест планировался еще со 2 января.

Ранее стало известно, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского, который произошел в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Тогда во время конфликта художник ранил ножом двоих людей, его же в ответ ударили бутылкой по голове.

Кроме того, на этой неделе Павленский на сайте Pornopolitique опубликовал компромат на Бенжамена Гриво, бывшего одним из главных претендентов на пост мэра Парижа. Он был вынужден снять свою кандидатуру из-за интимных материалов.

Павленский пообещал, что продолжит делать компрометирующие публикации о французских политиках.

Художник в 2017 году получил во Франции политическое убежище. В январе прошлого года Павленский был осужден за поджог здания Банка Франции осенью 2017 года.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций в России заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

Перформансы Павленского

7
16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского. В ноябре 2015 года Павленский был задержан в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ. Художник пояснил, что его акцию надо рассматривать "как жест в лицо терроризму". После поджога дверь здания ФСБ закрыли железными листами. Против Павленского было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.В октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве. Целью своего очередного перформанса скандальный художник провозгласил привлечение внимания общественности к использованию психиатрии в политических целях.В феврале 2014 года художник устроил акцию "Свобода" - поджег покрышки у храма Спас-на-Крови в поддержку украинского майдана. За это акционист был приговорен к году и 4 месяцам ограничения свободы.В ноябре 2013 года Павленский, раздевшись догола, прибил свои половые органы гвоздем к брусчатке Красной площади в знак протеста против "апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". Свою акцию художник назвал "Фиксацией".В мае 2013 года в Петербурге Павленский провел акцию под названием "Туша": сняв с себя одежду и обмотавшись колючей проволокой, художник улегся на землю перед Мариинским дворцом. Эта акция отражала протест против "подавления гражданской активности, ужесточения контроля и запугивания населения неуклонно растущим числом политзаключённых".Свою первую громкую акцию Петр Павленский провел 23 июля 2012 года после приговора участницам группы Pussy Riot за организацию панк-молебна в храме Христа Спасителя. Зашив рот ниткой, Павленский в течение полутора часов стоял в одиночном пикете в Санкт-Петербурге у Казанского собора.
16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского.
Франция Петр Павленский

Новости по теме

Новости

Цукерберг отметил, что попытки вмешаться в выборы все чаще делаются "изнутри"

Цукерберг отметил, что попытки вмешаться в выборы все чаще делаются "изнутри"

Решение о встрече Путина и Эрдогана будет принято после переговоров в Москве

Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Зеленский предложил разведение сил в Донбассе по секторальному принципу

Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Зариф заявил, что США и Иран были на пороге войны из-за убийства Сулеймани

Новый коронавирус в Китае

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 55 тыс.

Крушение украинского самолета в Иране

Зариф подтвердил отказ выдать "черные ящики" сбитого Ираном "Боинга"

Зариф подтвердил отказ выдать "черные ящики" сбитого Ираном "Боинга"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');