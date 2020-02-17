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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

В Пекине намерены за 6 дней переоборудовать завод под выпуск медицинских масок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Пекина планируют менее чем за неделю переоборудовать промышленное помещение под завод для производства медицинских масок, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.

Новый коронавирус в Китае

Работы, которые начались уже в понедельник, планируется выполнить за шесть дней. Ожидается, что фабрика будет производить 250 тыс. масок ежедневно. Строители будут работать посменно, у них будут ежедневно измерять температуру, чтобы контролировать состояние здоровья.

В Китае маски пользуются огромным спросом среди медработников и обычных граждан на фоне вспышки коронавируса, отмечают СМИ. В феврале госкомитет здравоохранения КНР призвал к рациональному использованию защитных костюмов и других средств, которые применяются для предотвращения заражения коронавирусом.

11 февраля генсек госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян сообщал, что производители медицинских масок в КНР уже частично возобновили производство, прерванное из-за празднования китайского Нового года и вспышки коронавируса. По словам чиновника, эти компании уже работают на 76% от полной мощности.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.

Мир спрятался за маской

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