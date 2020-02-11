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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:43

Производство масок в Китае возобновилось на 76%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ключевые отрасли китайской промышленности постепенно начали возобновлять производство после перерыва на отмечание Нового года, который продлился из-за вспышки нового коронавируса. Производители медицинских масок уже работают на 76% от полной мощности, сообщил генсек госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Производители защитных костюмов возобновили работу на 76%, добавил он. Предприятия по производству и переработке зерна возобновили работу на 94,6%, угольные шахты - на 57,8%.

По словам Цун Ляна, в первую очередь возобновляют производство поставщики лекарств и медицинских изделий, энергоносителей, продуктов питания, логистических и транспортных компаний. Поставки газа, электричества и нефтепродуктов он оценил как достаточные. Возвращение к работе не затронет пока Хубэй, провинцию, которая больше всего пострадала от новой инфекции.

Производителям масок чиновники пообещали решить любые проблемы, связанные с финансированием или обеспечением материалов. Одновременно они объявили, что Китай увеличит импорт масок, и призвали граждан не запасаться ими впрок. Страна выпускает в день более 20 млн таких масок и считается крупнейшим их производителей в мире.

9 февраля власти Китая заверили производителей медизделий, что если спрос на рынке упадет и потребители не раскупят всю их продукцию, их выкупит правительство.

На утро 11 февраля в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга было подтверждено 42 708 случая заражения новым коронавирусом, за пределами Китая - еще более 390. 1018 заболевших умерли, почти 4000 выздоровели и был выписаны.

Китай КНР Хубэй Цун Лян

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