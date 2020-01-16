Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.

"Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации в Ливии - ИФ)", - приводят СМИ слова президента. Кроме этого, Эрдоган упомянул заключенный между Анкарой и Триполи в 2019 году договор о разграничении морских зон.

"Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции", - сказал президент.

В свою очередь информационный портал "Аль-Масдар" отмечает, что ранее в январе Эрдоган говорил о том, что в Ливию уже командированы 35 военных советников, которые помогают тренировать войска Правительства национального единства.

В начале января 2020 года парламент Турции поддержал отправку турецких военнослужащих в Ливию. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий военную помощь Анкары властям Ливии, поступил в высшее законодательное собрание Турции 30 декабря. До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил данный законопроект на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января.

Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, в декабре 2019 года правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган ранее несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.