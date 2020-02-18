Эксперты в КНР заявили об эффективности изоляции городов в борьбе с коронавирусом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) пришли к выводу, что изоляция целых городов в КНР является эффективной мерой борьбы с новым коронавирусом, сообщает во вторник BBC News.

Такие выводы содержатся в самом большом на данный момент исследовании, посвященном коронавирусу, которое опубликовал CCDC, отмечает BBC News. Другие меры, которые помогли сдержать распространение эпидемии, - это распространение по многочисленным каналам особо важной в данной ситуации информации, например, о необходимости мытья рук и ношения медицинских масок, отмечается в докладе Центра. Еще одна эффективная мера - это мобилизация групп неотложной медицинской помощи, отметили эксперты CCDC.

В докладе также отмечается, что эпидемия достигла своего пика в период 23-26 января и затем начала идти на спад. Однако эксперты CCDC предупреждают, что стране следует быть готовой к новой возможной вспышке эпидемии, так как в КНР заканчиваются новогодние каникулы, продленные из-за ситуации с коронавирусом, что может привести к более широкому распространению инфекции.

В рамках исследования китайские медики проанализировали все 44 672 подтвержденных случая заражения коронавирусом по всему Китаю. В итоге они выяснили, что 80,9% случаев заболевания классифицировались как легкие, 13,8% как тяжелые и только 4,7% как критические.

Общий уровень смертность среди зараженных оказался низким. Однако уровень смертности среди зараженных старше 80 лет был значительно выше, вычислили эксперты. Кроме того, медики выяснили, что общий коэффициент смертности от пневмонии, вызываемой коронавирусом Covid-19, составил 2,3%.

17 февраля стало известно, что власти провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретили всем жителям региона, включая селян, выходить из домов. На улицах было запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. В январе сообщалось, что в Хубэе в рамках борьбы с коронавирусом закрыли свыше 10 городов, в том числе и столицу региона Ухань, откуда и начала распространяться новая инфекция.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по Москве понедельника, 17 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек, сообщал ранее Госкомитет здравоохранения КНР.