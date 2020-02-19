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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:24

Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что займется разработкой вакцины против коронавируса Covid-19. При этом она будет использовать собственные наработки по созданию вакцины против атипичной пневмонии SARS, в компании ожидают, что это ускорит и облегчит работу.

Новый коронавирус в Китае

В этой работе компания намерена сотрудничать с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Минздрава США.

Руководитель отделения Sanofi по разработке вакцин Sanofi Дэвида Лева сказал The Wall Street Journal, что тестирование вакцины на людях начнется через год-полтора, а для широкого использования, по крайней мере в экстренных случаях, она может быть доступна через три-четыре года.

Пока ни одна вакцина или препарат не доказали своей эффективности в борьбе с новым типом коронавируса, отмечает WSJ.

О начале работы над вакциной от него уже объявляли Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Novavax Inc., а также крупнейший американской производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson. Такие работы ведут британские ученые из Имперского колледжа Лондона, а также сотрудники Университета Квинсленда в Австралии и ГНЦ "Вектор" в Новосибирске.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc., в свою очередь, исследует возможности лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, с помощью своего экспериментального препарата

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Sanofi США Китай Франция Johnson & Johnson Австралия Великобритания

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