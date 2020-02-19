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Лавров оправдал действия армии Сирии грубейшими нарушениями соглашений по Идлибу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские военные своими действиями отреагировали на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом министр сказал в среду на пресс-конференции. "При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской арабской республики над своими землями", - отметил глава МИД РФ.

"В процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают режим прекращения огня, сирийские вооружённые силы уже вышли на трассы М-4 и М-5, обеспечение движения по которым также было неотъемлемой частью договоренностей по Идлибу", - отметил министр.

Он также добавил, что Россия поддерживает сирийских военных в Идлибе в их операциях против террористов. Министр напомнил, что согласно достигнутым российско-турецким договоренностям экстремисты "никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий".

"При этом провокации из Идлибской зоны, обстрелы сирийских вооруженных сил, гражданских объектов и российской авиабазы Хмеймим продолжались", - сказал Лавров. Москва считает естественным то, что армия Сирии отвечает на такие "неприемлемые провокации", тем самым Дамаск подтверждает свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, подчеркнул Лавров.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля, особенно после того, как под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в этой провинции попали турецкие военные. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. После этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции на севере Сирии.

Позднее Эрдоган заявил, что Анкаре не имеет смысла конфликтовать с Россией в связи с ситуацией в Идлибе. При этом он заявил, что Турция довела до сведения России отказ закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, гибель гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции. В начале этой недели в Сирию была переброшена группировка турецкой армии. В среду, 19 февраля, Эрдоган предупредил, что Анкара может начать военную операцию в Идлибе в любой момент и что она не собирается оставлять этот регион под контролем Дамаска.

Сергей Лавров Турция Сирия Идлиб МИД РФ

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