Что произошло за день: среда, 19 февраля

Как прожить на 10 800 рублей, угрозы Эрдогана и допросы в "Ростелекоме"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жительница Петербурга спросила президента, как прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин предположил, что сделать это очень трудно. Отвечая на вопрос женщины о зарплате президента, российский лидер отметил, что есть и более высокие жалованья.

- Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей. Источник рассказал, что по этому делу прошли обыски в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях. Идет допрос двоих сотрудников компании, семерых проверяют на причастность.

- Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе. Турецкий лидер заявил, что Анкара не оставит эту провинцию режиму Асада. Комментируя обострение ситуации в регионе, Сергей Лавров заявил, что сирийские войска в Идлибе восстанавливают контроль законного правительства.

- Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус. В комитете по здравоохранению города не уточнили, по какой конкретно причине был расторгнут трудовой договор. Между тем, суд принудительно госпитализировал и вторую сбежавшую из больницы петербурженку. Сама Анна Рыбакова в суд не пришла, ее будут искать приставы.

- Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек. В 2019 году коэффициент был 2%, в 2018-м - 2,9%.

- Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника. Денис Коновалов признал вину и заявил, что это его руководитель дал указания подкинуть журналисту наркотики.

- В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию. Однако мужчине предъявили обвинения только по одной статье: в том, что он не зарегистрировался в качестве иноагента. Обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства ему не предъявляли.