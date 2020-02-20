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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Что случилось этой ночью: четверг, 20 февраля

Восемь погибших в стрельбе в Германии, уход турков из Сирии, предложение о помиловании Ассанжа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Ханау. Погибли не менее восьми человек, еще пятеро сильно пострадали. Личность преступников не установлена.

- 108 человек погибли за сутки из-за коронавируса в провинции Хубэй. В городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 88 человек. Всего с декабря 2019 года в провинции погибло более 2000 человек. Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек, а курс лечения проходят более 56 тыс.

- Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии. По данным сирийских СМИ, уходя из населенных пунктов Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака, турецкие военнослужащие поджигают позиции, на которых они размещались.

- Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение участия РФ во взломе серверов демократов. По данным The Guardian, адвокат Ассанжа Эдвард Фитцжеральд заявил, что соответствующее предложение Трампа было доставлено Ассанжу тогдашним конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером в августе 2017 года, когда Ассанж еще находился в посольстве Эквадора в Лондоне.

- Скончались двое заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии. Скончавшиеся - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет. На лайнере находились 24 гражданина России, ранее поступала информация о том, что двое из них инфицированы и изолированы. Сведений о том, что они могли быть среди умерших, нет. Также дипломаты сообщили, что японские медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян.

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