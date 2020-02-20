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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Bloomberg узнал об отказе от внепланового саммита ОПЕК+

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК разослала приглашения членам картеля и их союзникам по сделке ОПЕК+ на плановую встречу, которая еще в декабре была назначена на начало марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый коронавирус в Китае

Агентство делает вывод, что картель отказался от идеи Эр Рияде провести в феврале экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусом и влиянием новой эпидемии на рынок нефти. Инициатива ранее встретила сопротивление со стороны России. Предполагалось, что участники экстренного саммита могут договориться о дополнительном снижении добычи из-за падения цен на фоне эпидемии.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Пока срок ее действия истекает в марте, техкомитет предложил продлить ее до конца года и углубить эти сокращения на 600 000 б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Глава Минэнерго России Александр Новак призывал не торопиться с оценкой влияния коронавируса на рынок, взяв паузу для анализа ситуации и ее развития. Российские компании, которых Новак собирал на встречу в Минэнерго 12 февраля, поддерживают продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях, без углубления сокращений.Встреча в Вене пройдет 5-6 марта.

ОПЕК Саудовская Аравия Минэнерго Александр Новак Китай

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