Новак назвал незначительным влияние коронавируса на рынок нефти

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса может снизить среднегодовой мировой спрос на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, заявил Bloomberg министр экономки Александр Новак, ссылаясь на подсчеты аналитиков. Это воздействие он назвал незначительным.

"Но сами понимаете, что 150-200 тысяч - это незначительный объем, учитывая, что волатильность потребления тоже зависит от многих факторов, от таких как Ливия, Иран, Венесуэла. Там предложение достаточно волатильно и непредсказуемо. Поэтому здесь нужно смотреть в целом на баланс спроса и предложения", - добавил он.

Министр напомнил, что в январе, когда Ливия из-за военных действий снижала добычу на 800 тысяч баррелей в сутки и уходила с рынка, рынок сильно на это не реагировал, "понимая, что она вернется". По его словам, ожидание возвращения ливийской нефти на рынке уже учитывается рынком.

Новак не видит и признаков того, что спрос Китая на российские нефть и газ падает.

"У нас нет каких-то данных от компаний о том, что есть ограничения и снижение объема поставок. Все идет в соответствии с планами компаний", - сказал он.

По словам главы Минэнерго, Россия ожидает, что в 2020 году добыча нефти в США вырастет менее, чем на 1 млн б/с, поскольку "там темпы прироста сокращаются". "Какой уровень конкретно, будет зависеть и от цен на нефть, потому что при более низких ценах добыча замедляется", отметил он.

Технический комитет ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания рекомендовал участникам соглашения снизить нефтедобычу еще на 600 000 б/с и продлить ограничения до июня 2020 года, чтобы нивелировать последствия вспышки китайского коронавируса.

Новак сказал, что Россия сформулирует свою позицию по этой рекомендации в ближайшие дни, поскольку "надо посмотреть в течение нескольких дней, как будет развиваться ситуация".