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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

В Южной Корее зафиксирован первый случай смерти от нового коронавируса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее зафиксировали первую смерть человека, заразившегося коронавирусом Covid-19, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

По их данным, умер пациент больницы в городе Чхондо на юге страны. Ранее он был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь. Точная причина его смерти пока не установлена.

Кроме того, число зараженных вирусом в стране, по последним данным, уже превысило 100 человек. Ранее сообщалось о порядка 80 заразившихся.

Патогенность Covid-19 выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию 2002-3003 годов (SARS), он значительно сложнее поддается лечению. В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS.

Значительно чаще нынешней инфекции подвержены люди от 50 лет и старше, у них чаще встречаются сердечнососудистые заболевания и болезни головного мозга. У такой категории лиц вызываемая новым коронавирусом пневмония при плохом контроле быстро переходит в дыхательную недостаточность.

Кроме того, в отличие от пациентов с SARS, у которых поражались, преимущественно, легкие, новый коронавирус поражает также сердце, почки, кишечник и другие органы. По этой причине лечение пациентов с новой коронарной пневмонией тяжелее, чем у пациентов с SARS.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 20 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея

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