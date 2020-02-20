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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Мэр южнокорейского Тэгу призвал 2,5 млн горожан не покидать дома из-за коронавируса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мэр южнокорейского города Тэгу призвал 2,5 млн жителей города не покидать дома и таким образом сдержать распространение коронавируса, сообщает Associated Press.

С таким призывом мэр Квон Ен Чжин выступил в телеобращении к жителям Тэгу. В этом городе, а также в близлежащих населенных пунктах за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Он также призвал жителей города носить медицинские маски даже внутри помещений.

Новый коронавирус в Китае

Кроме того, мэр города обратился к южнокорейскому руководству за срочной помощью в связи со вспышкой вируса. Президент страны Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с Квон Ен Чжином пообещал предоставить городу необходимую поддержку для борьбы с дальнейшим распространением вируса.

По данным корейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, 28 из 35 человек, у которых выявили заражение, посетили то же самое религиозное учреждение, что и 61-летняя женщина, заболевшая ранее.

Тэгу расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула.

В четверг общее число заразившихся вирусом в Южной Корее возросло до 82 человек.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Южная Корея Тэгу

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