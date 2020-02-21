Южная Корея из-за Covid-19 объявила два города "зонами особого внимания"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея объявила в пятницу города Тэгу (2,4 млн жителей) и Чхондо (50 тыс. жителей) "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания новым коронавирусом Covid-19.

"Правительство примет специальные меры, объявив Тэгу и Чхондо, где был зафиксирован внезапный рост числа подтвержденных случаев заболевания, зонами особого внимания", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн в начале заседания правительства по проблеме коронавируса, отметив, что правительство сосредоточится на предотвращении распространения Covid-19 на местном уровне.

Также он заверил, что правительство мобилизует все ресурсы для борьбы с вирусом.

Также стало известно, что заражение новым коронавирусом было подтверждено у служащего Военно-морского флота на южнокорейском острове Чеджу, он провел в Тэгу почти неделю, сообщает агентство Yonhap.

Первичный тест на Covid-19 показал положительный результат у 22-летнего военного, позднее диагноз был подтвержден. Служащий посещал свой родной город Тэгу с 13 по 18 февраля, после чего вернулся на базу. Сейчас он находится в больнице Чеджу. Как именно он заразился вирусом, пока неизвестно.

Министерство обороны Южной Кореи приняло решение запретить всем военнослужащим-срочникам отдыхать и находиться за пределами своей базы, начиная с субботы.

В последние дни в Южной Корее наблюдается всплеск числа пациентов в Тэгу и прилегающей провинции Северный Кенсан, так как человек с диагностированным позже коронавирусом посетил церковную службу, на которой присутствовали около тысячи человек. Накануне в Южной Корее была подтверждена первая смерть от коронавируса. Жертвой заболевания стал 19-летний пациент в городе Чхондо. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 100.