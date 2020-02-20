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Вспышка коронавируса вызвала всплеск скачивания игр и других приложений в КНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С начала вспышки нового коронавируса пользователи смартфонов в Китае загрузили рекордное количество игр и других приложений, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитиков AppAnnie.

Новый коронавирус в Китае

За неделю, начавшуюся со 2 февраля, в магазине Apple Store в Китае скачали большее 222 млн приложений. Среднее число скачиваний приложений в неделю за две первые недели февраля подскочило на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

Оба временных периода совпадают с ускорением распространения эпидемии вирусной инфекции, вызываемой новым типом коронавируса.

"В этом году количество скачиваний продолжило расти после того, как закончились выходные по случаю Нового года по Лунному календарю", - отмечают аналитики AppAnnie. Обычно этот показатель начинает резко снижаться, когда заканчиваются праздники.

Одновременно эксперты зафиксировали существенный рост скачиваний обучающих приложений в феврале в связи с распространением коронавируса. Образовательные учреждения во многих крупных китайских городах остаются закрытыми, и маловероятно, что занятия возобновятся в ближайшие недели.

На утро 20 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 74 675 случаев заражения коронавирусом, и еще 929 - за пределами КНР. В Китае умер 2121 заболевший, еще семеро - в других странах.

Хроника 09 января – 20 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Apple

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