Вузы РФ будут обучать студентов из Китая дистанционно

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректорам российских вузов предписывается организовать обучение студентов из Китая в дистанционном режиме.

"Организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской народной республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в тексте приказа, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Приказ датирован 19 февраля. "Дистанционные" занятия начнутся после 2 марта, когда у студентов из Китая закончатся каникулы. Каникулы до этой даты были предоставлены обучающимся из КНР по приказу Минобрнауки для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в России.